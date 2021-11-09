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Экономика9 ноября 2021 10:54

Власти РФ намерены финансово поддержать развитие виноделия в Крыму

Средства будут предоставлены на молодые и плодоносящие виноградники
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Крым получит миллионы рублей на развитие виноградарства и виноделия

Крым получит миллионы рублей на развитие виноградарства и виноделия

Фото: Архив "КП"

Правительство РФ выделит около 7,5 миллиарда рублей на развитие виноградарства в регионах, в том числе и в Крыму. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.

Как пишет КИА, средства будут предоставлены на молодые виноградники (до четырех лет), а также на виноградники в плодоносящем возрасте. Это будет большим подспорьем, ведь деньги нужны и для приобретения посадочного материала, и для обеспечения закладки виноградников, и для ухода за растениями.

Субсидии получат республика Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики, Крым, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Чечня, Краснодарский край, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области, Ставропольский край и Севастополь.

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