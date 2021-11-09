Симферопольцев возмутили дороге деревья из Италии в местном сквере

Крымчане в соцсетях возмутились расточительностью главы Симферополя. Фото: пресс-служба крымской столицы

Крымские-интернет пользователи остались недовольные тем, что в новом сквере «Ветан» в Симферополе высадили дорогостоящие деревья, привезенные из Италии.

Во время открытия объекта мэр столицы Валентин Демидов рассказал главе Крыма Сергею Аксенову о привезенных из-за рубежа сливах, которые подрядчик высадил в благоустроенном общественном пространстве.

- Хорошая подрядная организация. Выполнили все в срок, качественно. Деревья из Италии привезли, - сообщил Демидов.

На это глава республики заметил, что можно было найти ближе.

По мнению пользователей, нет особой проблемы найти похожие растения на самом полуострове. Так, саженцы сливы Писсарди можно приобрести от 300 до 500 рублей.

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