Директора автошколы в Крыму уличили в подделке водительских документов

В Крыму будут судить директора автошколы за подделку документов Фото: Архив "КП"

Директор и учредитель крымского предприятия, специализирующегося на обучении и переаттестации водителей, предстанет перед судом за подкуп и подделку водительских документов, сообщили в пресс-службе республиканского управления СК России.

К директору фирмы обращались крымчане для получения документа, свидетельствующего об окончании автошколы, хотя учебное заведение они не посещали. Он изготавливал свидетельства об окончании учебы, заверял своей подписью и печатью организации, за что получал денежные средства, которые присваивал себе.

Силовики пресекли действия подозреваемого, в настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшей передачи дела в суд.

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