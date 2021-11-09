Улицы Симферополя продолжают приводить в порядок

Рабочие благоустраивали улично-дорожную сеть Симферополя во время выходной недели Фото: Архив "КП"

В Симферополе продолжают благоустраивать улично-дорожную сеть. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, работники города много сделали в период нерабочей недели.

За это время была очищена ливневая канализация на улицах Красноармейская, Мате Залки и проспекте Кирова. На улицах 60 лет Октября и Титова были смонтированы искусственные бугры. Кроме того, на некоторых улицах крымской столицы появились новые дорожные знаки и разметка.

Уточняется, что с 1 по 7 ноября работы по благоустройству выполняли 19 сотрудников и 5 единиц техники МБУ «Город».

Ранее сообщалось, что в Симферополе благоустройство дворов находится на финальной стадии. Только на четырех территориях требуется усиление.

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