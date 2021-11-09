На крымской автодороге Феодосия – Владиславовка разбились две легковушки

На автодороге Феодосия – Владиславовка произошло лобовое столкновение автомобилей. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вчера, 8 октября, спасателям поступило сообщение о том, что на крымской автодороге Феодосия – Владиславовка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей «ВАЗ 2101» и «Renault Logan». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

На место происшествия отправилась дежурная смена Феодосийского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе трех человек, а также сотрудники скорой медицинской помощи ГУ МЧС России по РК и ГИБДД.

- Специалисты предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ДТП, оказали содействие сотрудникам скорой медицинской помощи и работникам ГИБДД в организации движения и эвакуации транспортных средств, – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что оба автомобиля сильно пострадали. Информации о погибших не поступало.

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