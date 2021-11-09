Требование прокурора о наказании главы администрации Евпатории было отклонено

Депутаты отклонили требование прокурора о наказании главы администрации Евпатории. Фото: Роман Тихончук/Instagram

Депутаты Евпаторийского городского совета отклонили представление прокурора города, который требовал наказать главу администрации Евпатории Романа Тихончука за нарушения в сфере антикоррупционного законодательства.

- По поводу представления прокурора города, то его оставили без удовлетворения в связи с отсутствием основания для применения к главе администрации мер ответственности, – цитирует Крыминформ пресс-службу горсовета.

Специальная комиссия заслушала объяснения чиновника и ознакомилась со всеми материалами прокурорской проверки. В результате было принято решение об отклонении представления.

Напомним, ранее в горсовет поступило представление прокурора Евпатории Сергея Шкаева об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службы. Из документа следует, что Тихончук нарушил требования статьи 12.1 федерального закона «О противодействии коррупции», пункты 3 и 3.1 части 1 статьи 14 закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». В представлении прокурора говорится, что Тихончук управлял коммерческой организацией через доверенное лицо.

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