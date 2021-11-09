Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 10 ноября 2021

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 ноября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества. Причина перебоев с подачей тока – ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Амурская, 88, 113-119 (нечет)

проезд Байкальский, 3, 4а, 6

пер. Енисейский, 2, 4, 7

ул. Набережная 40-46 (чет)

ул. Дыбенко, 1

ул. Надинского 2-20 (чет), 1-17 (нечет)

ул. Перегонец 44-64 (чет), 37-49 (нечет)

просп. Победы, 144/21-174 (чет), 125

ул. Балаклавская 32-54

пер. Ореховый, 1-7

ул. Русская 100-140а (чет), 103

пер. Русский, 1-9

ул. Трубаченко 40-64 (чет), 35-65 (нечет)

ул. Севастопольская, 6-10

ул. Чехова, 2

ул. Некрасова 17

ул. Самокиша 16

ул. Севастопольская/Чехова, 12/2, 14/2;

ул. Сергеева-Ценского 4-10 (чет), 5-21 (нечет);

ул. Турецкая 8-16 (чет), 5-21 (нечет)

ул. Валдайская, 5

проезд Высоковольтный, 2, 2б, 28, 1-17 (нечет)

ул. Генова, 124-140 (чет), 97-141 (нечет)

ул. Депутатская, 2-48 (чет), 1-15 (нечет), 19-25 (нечет)

ул. Амурская, 2-46 (чет), 1-89 (нечет)

ул. Глухова, 7/4-9/3 (нечет), 33/2, 28-36 (чет)

ул. Маршала Василевского, 4-10 (чет), 26-42 (чет), 1-43 (нечет)

проезд Сакский, 2-28 (чет), 32, 1-25 (нечет)

ул. Семафорная, 2-22 (чет), 1-19 (нечет)

ул. Контейнерная, 6, 14, 3

ул. Льдозаводская, 1-24

ул. Сигнальная, 2-22 (чет), 1-13 (нечет)

ул. Сиреневая, 2-16 (чет), 1-19 (нечет)

ул. Амурская 88, 113-119 (нечет)

ул. Иртышская 30-102 (чет), 33-113 (нечет)

проезд Байкальский, 3, 4а-6 (чет)

пер. Енисейский, 2, 4, 7

ул. Балаклавская 32-54 (чет), 35

ул. Русская 100-140а (чет), 103

пер. Ореховый, 1-7; пер. Русский, 1-9;

ул. Трубаченко 40-64 (чет), 35-65 (нечет)

ул. Грэссовская 3-15 (чет);

ул. Космическая 18-20 (чет)

ул. Большевика Попова 12-32 (чет), 7-7/23

ул. Киевская 62-64/41 (чет)

ул. Тренева 4-8а (чет), 1-7/33 (нечет)

бул. Франко 32/9, 33-41/64

микрорайона Каменка - садовые товарищества: «Вишневый сад», «Темп», «Монтажник», «Домостроитель», «Нерудник», «Пневматика», «Автомобилист», «Луч», «Тепловик», «Геолог», «Сельский строитель», «Ягодка Крым», «Ромашка», «Садовод»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

с. Орлиное: ул. Кедровая, 4-А,4-14,7,15; ул. Тюкова, 68-А; ул. Ивана Пахомова, 2-А,2-Б,2-В,2-Г,4-6,12,1-А,1-7

ул. Генерала Лебедя 8,12

пр. Генерала Острякова 203-А,203-Б,203-В

с 9.00 до 12.00

ул. Павла Дыбенко 20-26; ул. Ефремова 13-А,13-В,13,36,21-а,15-а,15-б,17-а,17-б,21-б,23-б

с 9.00 до 14.00

ул. Индустриальная 1

ул. Хрусталева 66

ул. Шабалина 27-А

ул. Стахановцев 18-22

с 8.00 до 17.00

ул. Крестовского 56, 87-а,87-в,87-г,51,63,67-87(нечет)

с 8.00 до 17.00

пос.1 отд. с/х Золотая балка: ул. Ахлестина 4-28,3-27; ул. Лазурная 2-30,1-27; ул. Лазурная 4-6.

с 8.00 до 17.00

пос. Ласпи 1,2,3,4; ул. Севастопольская зона ЮБК 52,136, 49-а,51,53/6,53/69, 53/100,111,53/143, зона ЮБК-24 22,24,21,23; Южнобережное шоссе 40; ООО «Агат-А»; ул. Севастопольская зона ЮБК – гр. Прахина Т.Н., ООО «НПФ «Реле», ОК «Мечта», РСК «Морской», лечебно-оздоровительный комплекс.

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