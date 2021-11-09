Глава Крыма дал поручение увеличить количество бригад СМП на 20%

В Крыму увеличат число бригад скорой помощи из-за ситуации с COVID-19 Фото: Архив "КП"

Количество и численность бригад скорой помощи увеличат в Республике Крым на фоне активного роста числа заболевших Covid-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что соответствующее решение принято на рабочем совещании по ситуации с эпидемиологической ситуацией.

- В течение месяца планируется на 20% увеличить количество и численность бригад скорой медицинской помощи, – сообщил Аксенов.

Напомним, суточный прирост инфицированных ковидом в регионе не перестает бить рекорды. Только за последние 24 часа в республике выявили 803 новых инфицированных. Всего с начала пандемии в регионе заболели ковидом 103 638 человек. За этот же период выписано с выздоровлением 91 356 человек (756 – за истекшие сутки). Также с начала пандемии скончались 3 159 пациентов (18 – за истекшие сутки).

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