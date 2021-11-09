Жителей Крыма будут информировать об очередях в пунктах вакцинации

Крымчан будут информировать об очередях в пунктах вакцинации трижды в сутки Фото: Архив "КП"

Крымские власти намерены запустить систему, которая позволит местным жителям уточнять информацию об очередях в пунктах вакцинации республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, данные на ресурсе будут обновляться три раза в день – в 10, 13 и 15 часов.

- Прорабатывается вопрос открытия информационной площадки, посредством которой любой желающий сможет отслеживать ситуацию на каждом конкретном пункте вакцинации, – сообщил Аксенов.

Предполагается, что крымчане смогут посещать те пункты иммунизации, где очереди в текущий момент меньше.

- В рамках данного пилотного проекта будут задействованы города: Симферополь, Керчь, Феодосия, Евпатория и Ялта, – пояснил Аксенов.

Он также напомнил, что в республике сформирован достаточный запас вакцины от коронавируса. В частности, «Спутника V» достаточно, чтобы прививать ежесуточно по 20 тысяч человек.

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