Жителей Крыма будут информировать об очередях в пунктах вакцинации

Крымчан будут информировать об очередях в пунктах вакцинации трижды в сутки
Фото: Архив "КП"
Крымские власти намерены запустить систему, которая позволит местным жителям уточнять информацию об очередях в пунктах вакцинации республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, данные на ресурсе будут обновляться три раза в день – в 10, 13 и 15 часов.
- Прорабатывается вопрос открытия информационной площадки, посредством которой любой желающий сможет отслеживать ситуацию на каждом конкретном пункте вакцинации, – сообщил Аксенов.
Предполагается, что крымчане смогут посещать те пункты иммунизации, где очереди в текущий момент меньше.
- В рамках данного пилотного проекта будут задействованы города: Симферополь, Керчь, Феодосия, Евпатория и Ялта, – пояснил Аксенов.
Он также напомнил, что в республике сформирован достаточный запас вакцины от коронавируса. В частности, «Спутника V» достаточно, чтобы прививать ежесуточно по 20 тысяч человек.
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