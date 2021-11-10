В Крыму скромный цветок метит в принцессы «Бала хризантем» 2021

«Bacardi White». Фото: Михаил Розенштейн/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма в ноябре привлекает к себе внимание туристов и местных жителей удивительным «Балом хризантем», где по доброй традиции выбирают из крупноцветковых сортов королеву, а из мелкоцветковых – принцессу.

Скромный и красивый цветок. Фото: Михаил Розенштейн/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- «Bacardi White» - этой дивной осенней «ромашке» так хочется стать принцессой! – рассказала Елена Голованова, пресс-секретарь Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

Мелкоцветковый сорт, который создан учеными НБС-ННЦ, распускает бутоны поздно, как правило, в третьей декаде ноября. Но этой осенью «ромашки» пришли на Бал раньше времени, видимо в надежде на заветный почетный статус. Оно и понятно – какой красотке не хотелось бы форсить в диадеме принцессы.

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