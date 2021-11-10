Десятки улиц Симферополя остались без света 10 ноября

Временные ограничения связаны с ремонтными работами Фото: Архив "КП"

В Симферополе десятки улиц остались обесточенными до 17.00, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Так, света нет по адресам: улица Валдайская, 5, проезд Высоковольтный, 2, 2б, 28, 1-17, улица Генова, 124-140, 97-141, улица Депутатская, 2-48, 1-15, 19-25, улица Амурская, 2-46, 1-89, улица Глухова, 7/4-9/3, 33/2, 28-36, улица Маршала Василевского, 4-10, 26-42, 1-43, проезд Сакский, 2-28, 32, 1-25, улица Семафорная, 2-22, 1-19, улица Контейнерная, 6, 14, 3, улица Льдозаводская, 1-24, улица Сигнальная, 2-22, 1-13, улица Сиреневая, 2-16, 1-19.

Кроме того, света до 17.00 не будет по таким адресам: улица Амурская 88, 113-119, улица Иртышская 30-102, 33-113,проезд Байкальский, 3, 4а-6, переулок Енисейский, 2, 4, 7, улица Балаклавская 32-54, 35, улица Русская 100-140а, 103, переулок Ореховый, 1-7, переулок Русский, 1-9, улица Трубаченко 40-64, 35-65, улица Грэссовская 3-15, улица Космическая 18-20, улица Большевика Попова 12-32, 7-7/23, улица Киевская 62-64/41, улица, Тренева 4-8а, 1-7/33, бульвар Франко 32/9, 33-41/64.

Уточняется, что временные ограничения связаны с плановыми ремонтными работами.

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