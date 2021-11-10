Аэропорт «Симферополь» признали лучшим в РФ в области транспортной безопасности

Аэропорт "Симферополь" обладает богатыми традициями в области транспортной и авиационной безопасности. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Международный аэропорт «Симферополь» стал обладателем престижной национальной премии «Транспортная безопасность России – 2021» в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности», сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Почетное место аэропорт занял на основании экспертного совета премии. Награждение победителей состоялось в Москве в рамках научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика».

Все работники воздушной гавани регулярно проходят обучение и аттестацию по авиационной и транспортной безопасности, демонстрируя одни из лучших результатов в данной отрасли.

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