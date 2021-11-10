Крымские пенсионеры просят остановить стройку VIP-соседки

Жители Симферополя опасаются за судьбу своих домов из-за строительных работ соседей Фото: Анна КИРИЕНКО

Жители Симферополя обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой запретить бурение скалы для строительства бассейна их соседки. Запись размещена на YouTube.

- Требуем не допустить разрушения нашей собственности, изменить проект укладки труб и подключать новых абонентов к уже существующей канализации, - просят жители столицы.

Объединившись, десять пенсионеров с плакатами взывают к помощи властей республики. Жители домов на переулке Карьерном в Симферополе сетуют на то, что ради создания отдельной канализации строители дробят скалу, на которой расположены их дома.

Учитывая, что в районе уже есть такое техническое сооружение, в новом, по их мнению, нет необходимости.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50