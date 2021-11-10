В Крыму не хватает не только коек, но и врачей в «красных зонах»

В Крыму в «красных зонах» не хватает врачей Фото: Архив "КП"

В настоящий момент в «красных зонах» медучреждений, на базе которых функционируют ковидные госпитали, трудятся свыше 4,5 тысяч медицинских работников. Учитывая, что суточный прирост инфицированных Covid-19 в регионе не перестает увеличиваться, спрос на специалистов также растет.

- Наверное, никогда не будет достаточно медицинских работников. Порядка 800 человек медработников оказывают помощь на амбулаторном звене. Но при том количестве заболевших, а у нас болеет коронавирусом порядка 9 тысяч человек, врачей недостаточно, – цитирует КИА заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского.

Напомним, на территории Республики Крым за истекшие сутки зафиксировали 811 новых случаев заболевания ковидом, выписаны с выздоровлением 803 человека, еще 20 пациентов, к сожалению, скончались.

Ранее сообщалось, что в Крыму коечный фонд для больных Covid-19 заполнен на 90%. Всего в республике развернуто 5 365 коек для инфицированных.

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