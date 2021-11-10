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Происшествия10 ноября 2021 14:10

Крымчанин отправится на 17 лет в тюрьму за распространение детской порнографии

Главным героем его роликов стал 9-летний ребенок, живущий по соседству
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Жителя Крыма осудили на 17 лет колонии за распространение детской порнографии

Жителя Крыма осудили на 17 лет колонии за распространение детской порнографии

Фото: "КП" Архив

К 17 годам тюрьмы приговорен 32-летний житель Крыма за действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки, а также съемку и распространение детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

С сентября по ноябрь 2016 года под различными предлогами мужчина заманивал к себе девочку, которая жила по соседству, и совершал в отношении нее действия сексуального характера. Осужденный снимал происходящее на свой мобильный телефон, после чего распространял порнографические материалы в интернете на тематическом сайте.

Мужчина был задержан в результате совместной работы сотрудников СК и МВД. Он обвинялся по пункту «б» части 4 статьи 132, пунктам «в», «г» части 2 статьи 242.2, пунктам «а» и «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ.

- Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года, – говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

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