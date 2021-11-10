В Керчи кости барана выдают за «череп инопланетянина»

Фото: Василий Радаев / Avito

Жители Крыма, как и все Россия активно ведут покупки-продажи в интернете на сайте «Авито»

- Продам череп инопланетянина, из сбитого военными в 1964 НЛО недалеко от Керчи. Череп чистый, немного порос земным мхом и лишайником. Клыков уже нет, выпали от удара об штурвал при крушении НЛО, их военные на сувениры растащили. Сам инопланетянин смог отползти от места крушения и спрятаться, где позже и умер. Тело не сохранилось, звери растащили, - такое объявление разместил житель Керчи, предупредив всех неверующих, что «это не баран, просьба людям, не разбирающихся в инопланетянах, ерунду не писать и не портить бизнес!»

Продавец активно ведет общается с возможными покупателями. Журналисту КП-Крым он признался:

- Объявление тоже шутка. Продать даже не рассчитываю. Зато сколько забавных переписок!

А на фото действительно кости несчастного барана.

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