Спасатели нашли мужчину, заблудившегося в крымском лесу

Спасатели нашли мужчину, которые не смог отыскать дорогу домой в лесу. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В ходе поисково-спасательной операции, которая прошла в горно-лесной местности Симферопольского района, был обнаружен заблудившийся накануне мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.

Сообщение о случившемся поступило в службу спасения во вторник, 9 ноября, в 19.05. Мужчина отправился на прогулку в районе села Заречное, но с наступлением темноты не смог найти дорогу обратно самостоятельно. В связи с этим на его поиски был отправлен горный поисково-спасательный отряд.

- Мужчину нашли и вывели в безопасное место. Спасенный в медицинской помощи не нуждался. Всего в поисковых работах были задействованы 10 человек и две единицы техники, – говорится в сообщении.

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