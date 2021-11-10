Футболист из Симферополя станет новым игроком московского «Спартака»

В тульской сборной Даниилу осталось доиграть около пяти матчей. Фото: Даниил Хлусевич / инст

20-летний симферополец Даниил Хлусевич станет новым игроком московского «Спартака». Как сообщил КП-Крым спортсмен, первый матч он сыграет уже в январе 2022 года.

Сейчас крымчанин играет в тульской сборной «Арсенал». Футболом он начал заниматься с шести лет. Сначала занимался в детско-юношеской спортивной школе «Спартак», а затем поступил в училище олимпийского резерва.

В тульской сборной Даниилу осталось доиграть около пяти матчей, а дальше - новая глава в «Спартаке».

- Хочу поблагодарить руководство клуба, тренеров, игроков, административный персонал команды за то, что они доверяли мне и всегда поддерживали, делая все, чтобы я добился нынешних успехов. Я горжусь, что являлся частью такого клуба как «Арсенал». Огромное спасибо болельщикам, которые каждую игру гнали нас вперед, - отметил футболист.

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