Прокуратура организовала проверку по факту хлопка газа в МКД Симферополя

Прокуратура республики организовала проверку в связи с хлопком газа в одном из жилых домов по улице Лермонтова в Симферополе Фото: Архив "КП"

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту происшествия в многоквартирном жилом доме Симферополя, где 10 ноября произошел хлопок газа, сообщили в пресс-службе надзорных органов.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире на 5 этаже дома № 5 по улице Лермонтова. К счастью, никто не пострадал. Имущество жилых помещений тоже в полном порядке.

- По предварительной информации, причиной происшествия могла стать неосторожность собственника квартиры при использовании газового оборудования, – говорится в сообщении.

Специалисты проанализируют работу контролирующих органов, а также оценят меры, которые принимаются для соблюдения мер пожарной безопасности. При установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

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