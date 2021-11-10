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Экономика10 ноября 2021 16:18

Урожай картофеля в Крыму составил 55 тысяч тонн

Овощ продается по цене не дороже 35 рублей за килограмм
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Аграрии Республики Крым собрали 55 тысяч тонн картофеля

Аграрии Республики Крым собрали 55 тысяч тонн картофеля

Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым собрали около 55 тысяч тонн картофеля, сообщил в эфире «Радио Крым» начальник департамента имиджевой политики Министерства сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев. По его словам, на ярмарках сельхозпродукции овощ продается по цене не дороже 35 рублей за килограмм.

- Аграрии Республики Крым собрали картофеля порядка 55 тысяч тонн. Наш план – более 70 тысяч тонн собрать, – рассказал Арсен Арзиев.

Ранее сообщалось, что к росту цен на продукты борщевого набора привели летние ливни. Картофель в Крым теперь везут из Брянска, Астрахани и Краснодара.

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