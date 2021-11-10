Симферополец предстанет перед судом за хранение огнестрельного оружия

В Симферополе 30-летний местный житель предстанет перед судом за хранение пистолета Фото: Архив "КП"

Житель Симферополя обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и его основных частей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Дома у 30-летнего мужчины обнаружили пистолет конструкции Токарева, запчасти к нему, а также более 300 грамм пороха марки «Крук», которые он приобрел в интернете. Все предметы были изъяты сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя.

Ранее сообщалось, что крымчанин отправится на 17 лет в тюрьму за распространение детской порнографии. Главным героем его роликов стал 9-летний ребенок, живущий по соседству.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50