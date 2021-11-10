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Общество10 ноября 2021 17:05

В Крыму занято 90% ковидных коек

Минздрав не видит необходимости развертывать новые
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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В Миздраве уверяют, что нет дефицита ни коек, ни врачей

В Миздраве уверяют, что нет дефицита ни коек, ни врачей

Фото: Архив "КП"

В Крыму для лечения больных коронавирусом и пневмонией отведено 5465 коек, из которых занято около 90%. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

- Необходимости в развертывании дополнительных нет, - заключил он.

Глава Минздрава добавил, что в «красных зонах» трудятся 980 врачей, около 2 тысяч специалистов среднего и около 1,5 тысяч младшего медперсонала. Этого количества для оказания медицинской помощи в условиях стационара достаточно.

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