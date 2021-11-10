В Крыму ежегодно проводят до тысячи процедур ЭКО

До тысячи процедур ЭКО проводят в Крыму за год Фото: Архив "КП"

Несмотря на то, что ситуация с пандемией коронавируса в Крыму не становится лучше, количество и объем процедур экстракорпорального оплодотворения на полуострове не снижается. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил главный акушер-гинеколог Минздрава РК, главврач первого роддома Симферополя Дмитрий Беглицэ.

По его словам, в республике ежегодно проводят до 1000 циклов ЭКО.

- В последние годы мы стремимся к тому, чтобы на нашей территории количество этих случаев увеличивалось. За средства ОМС происходит от 700 до 1000 циклов в республике в год. Это очень большая цифра, мы долго к ней шли, - отметил Беглицэ.

При подготовке к вспомогательной процедуре репродуктивной технологии специалисты уделяют особое внимание этапу до наступления беременности. Крайне важно перед процедурой пройти вакцинацию от ковида, после чего придерживаться рекомендаций врача.

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