В Евпатории возле микрорайона «Спутник-2» высажено 1700 ясеней

В Евпатории высадили 1700 новых ясеней. Фото: Крымская газета

В Крыму высажено 1700 двухлетних ясеней возле микрорайона «Спутник-2». В прошлом году на полуострове появилось 834 тысячи единиц лесных культур на площади 250 гектаров. Посадка деревьев производится в рамках акции «Сохраним лес».

- Ответственное и бережное отношение к природе, нашим неповторимым лесам демонстрирует каждый активный крымчанин, чем вносит свою частичку в общее дело, – цитирует Крымская газета председателя Совета министров Крыма – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Особую активность в мероприятии принимали жители Евпатории, что говорит о высокой заинтересованности местных жителей в событии.

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