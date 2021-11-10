На Симферопольском кладбище Абдал разгребают завалы мусора

С симферопольского кладбища Абдал начали вывозить мусор. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

С самого крупного кладбища Симферополя каждый день активно вывозятся горы мусора, сообщил начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Иван Лисечко.

По его словам, предыдущий подрядчик не в полной мере выполнял свои обязанности, из-за чего на кладбище скопились огромные завалы. Местные власти заключили контракт с новой подрядной организацией, которая в усиленном режиме трудится на объекте.

- На данный момент работает бригада из трех большегрузных КАМАЗов и трактора. Работы выполняются ежедневно и будут выполняться до конца текущего года. В следующем году, согласно 44 ФЗ, будет заключен новый контракт. Деньги на 2022 год в бюджете города запланированы, – сообщил Лисечко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50