В Минздраве назвали «преувеличением» переполненность крымских моргов

Даже трупам нужны человеческие условия Фото: архив "КП"

В Минздраве Крыма назвали «преувеличением» информацию о переполненности крымских моргов. Закупка новых холодильников нужна для модернизации отделения судмедэкспретизы.

- Сказать о том, что морги переполнены, это несколько преувеличено, потому что в состояние этой службы долгие годы не вкладывалось ни копейки, - отметил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский. - Необходимость нового холодильного оборудования связана не с переполнением, а в целях модернизации, для удобства работы, и чтобы родственники умерших понимали, что те находятся в нормальных человеческих условиях.

После роста смертности от коронавируса симферопольцы стали сетовать на переполненный покойниками морг судебно-медицинской экспертизы, откуда забирают тела после выдачи заключения. Из-за нарушений условий хранения трупов родственникам выдают деформированные тела покойников.

Глава Минзрава пообещал, что будет приобретено мобильное холодильное оборудование, чтобы производить хранение тел умерших в более-менее надлежащем состоянии. Спустя время Скорупский сообщил, что рассматриваются коммерческие варианты для улучшения работы моргов.

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