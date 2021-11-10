«Ребус» из дорожных знаков в Симферополе вызвал недоумение у автомобилистов

«Ребус» из дорожных знаков озадачил водителей Симферополя. Фото: КИА

Автолюбители в соцсетях поделились кадрами «дорожной головоломки». На фото видно, что друг на друге расположены сразу три знака, это озадачило некоторых водителей.

Как пишет КИА, знаки расположены на перекрестке улицы Киевской и улицы Толстого в крымской столице. Многие опасаются, что неправильное толкование «ребуса» может привести к опасной ситуации на дороге.

В комментариях пользователи соцсети разделились на два лагеря. Некоторые посоветовали автору фото пользоваться общественным транспортом, если он не понимает знаков дорожного движения. Другие же согласились, что по таким знакам довольно сложно ориентироваться по ходу движения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50