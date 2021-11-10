Киев ввел санкции после открытия диппредставительства Никарагуа в Крыму

В сентябре власти РФ согласовали сотрудничество Крыма и Никарагуа. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение применить санкции против восьми человек за открытие дипломатического представительства Никарагуа в Крыму, среди которых четверо – граждане России. Об этом в среду на брифинге по результатам заседания ведомства сообщил его секретарь Алексей Данилов.

- Вопрос применения санкций относительно тех людей, которые открыли диппредставительство Никарагуа в Крыму: это восемь физических лиц - четыре гражданина Никарагуа, четыре гражданина Российской Федерации, - отметил Данилов.

Ранее сообщалось, почетное консульство Никарагуа открылось в Симферополе. Это было первое зарубежное представительство в регионе после Крымской весны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50