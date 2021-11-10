Глава МВД РФ поздравил полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел

Отдельно Колокольцев отметил отличников учебы образовательных организаций МВД России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел. Ежегодно этот праздник отмечают 10 ноября.

- История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту летопись по праву вписаны ваши имена, - сказал Колокольцев. - Нужно держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию и идти вперед к новым еще более значимым результатам.

Глава МВД РФ также поблагодарил полицейских за стойкость, мужество и эффективную работу по обеспечению безопасности. Отдельно Колокольцев отметил отличников учебы образовательных организаций МВД России и сотрудников, которые были признаны лучшими в профессии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50