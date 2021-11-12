Житель Феодосии устроил ночью пьяный дебош на одной из местных заправок

Пьяный дебошир не успел никому навредить, его задержали и передали сотрудникам ГИБДД. Фото: пресс-служба Росгвардии по РК и городу Севастополю

В Феодосии правоохранители задержали местного жителя, который в ночь на 12 ноября устроил на одной из местных заправок пьяный дебош, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РК и городу Севастополю.

На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны сигнал тревоги поступил с одной из охраняемых АЗС. Сотрудники заправки рассказали прибывшим правоохранителям, что воитель приехал на заправку в нетрезвом виде. Когда один из посетителей сделал ему замечание, дебошир попытался спровоцировать драку. Сотрудники Росгвардии прибыли вовремя и предотвратили возможные негативные последствия.

- Нарушителем оказался 43-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам ГИБДД, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе пьяный мужчина угрожал ножом сотрудникам «скорой». Медицинская бригада пыталась оказать ему первую помощь.

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