В Ялте нашли тело унесенной летним потопом женщины

Ливни превратили тихую речку в горную. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Ялте при расчистке русла реки найдено тело. Есть веские основания предполагать, что это пропавшая во время летнего потопа Ирина Гилляровская.

- Родственники уже опознали ее серёжки, но предстоит еще ДНК-экспертиза, которая точно установит личность, - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Крым этим летом подвергся натиску природной стихии, которая обрушила на полуостров мощные ливни. Потоп нанес серьезный материальный ущерб, не обошлось без жертв.

- Пропал человек! 18 июня, примерно в 16.20, около водосборника на улице Кривошты унесло потоком воду Гилляровскую Ирину Анатольевну, - такая информация появилась в соцсети, после ЧП.

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