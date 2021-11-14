Президент Сербии признался, что многому учится у Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «неоднократно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным», и это были всегда очень важные встречи для Сербии. Также Вучич сказал, что многому учится у Владимира Путина.

- Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального, - отметил глава Сербии в эфире «Соловьев.Live».

Александр Вучич также сообщил, что уже идет подготовка к переговорам с президентом РФ. По словам сербского президента, «Владимир Путин – сила России».

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