Шкаплеров показал снимок симферопольского аэропорта из космоса

Фото: Instagram\anton_astrey

Севастопольский космонавт, командир МКС Антон Шкаплеров сфотографировал аэропорт Симферополя из космоса. Снимок он опубликовал в Instagram.

- Привет всем, кто сейчас прилетает или вылетает из Симферополя! Перед вами - аэропорт «Симферополь», который в 2020 году стал лидером рейтинга самых красивых аэропортов России, - написал Антон Шкаплеров в соцсетях.

Ранее космонавт поделился снимками детского центра «Артек», Симферополя и Крымского моста.

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