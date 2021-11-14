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Общество14 ноября 2021 16:37

Шкаплеров показал снимок симферопольского аэропорта из космоса

Космонавт напомнил, что новый аэровокзальный комплекс стал лидером рейтинга самых красивых аэропортов России
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Instagram\anton_astrey

Фото: Instagram\anton_astrey

Севастопольский космонавт, командир МКС Антон Шкаплеров сфотографировал аэропорт Симферополя из космоса. Снимок он опубликовал в Instagram.

- Привет всем, кто сейчас прилетает или вылетает из Симферополя! Перед вами - аэропорт «Симферополь», который в 2020 году стал лидером рейтинга самых красивых аэропортов России, - написал Антон Шкаплеров в соцсетях.

Ранее космонавт поделился снимками детского центра «Артек», Симферополя и Крымского моста.

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