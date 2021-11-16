Переболевшие Covid-19 жалуются на повышенную утомляемость и слабость

Covid-19 сделал людей более тревожными Фото: Архив "КП"

В настоящее время по всему миру бушует пандемия коронавирусной инфекции. Люди массово болеют, и, к сожалению, спустя некоторое время последствия перенесенной инфекции дают о себе знать. Больший урон терпят органы и системы организма, которые были не в порядке до болезни. Но есть и кое-что общее для большинства переболевших – астенический синдром, то есть повышенная утомляемость и слабость.

- Если раньше у психотерапевтов порядка 30% было с тревожным синдромом до ковида, то сейчас 80% пациентов идут с тревогой. И практически у 100% в анамнезе перенесенный ковид, – рассказала в эфире «Радио Крым» главврач частного симферопольского медцентра Олеся Султанова.

По ее словам, врачи стали чаще фиксировать неврологические и психологические нарушения у пациентов, переболевших ковидом. Расстройства проявляются спустя некоторое время, большинство пациентов жалуется на симптомы через 6-8 месяцев после выздоровления.

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