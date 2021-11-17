Глава минсельхоза РК нашел в Симферополе картофель по 30 рублей

Министр сельского хозяйства Крыма нашел в Симферополе картофель по 30 рублей. Фото: Андрей Рюмшин/Facebook

Специалисты провели мониторинг цен на продукты питания в двух гипермаркетах Симферополя. Как сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, цены на сельхозпродукцию установлены в рамках рекомендуемого Минпромом Крыма уровня. По его словам, крупный картофель можно приобрести от 30 рублей за килограмм.

- Четко соблюдается Меморандум взаимопонимания между Советом министров республики, производителями продовольственных товаров и субъектами системы оптовой и розничной торговли, - сообщил министр.

Напомним, документ разработан с учетом предложений, как сельхозтоваропроизводителей, так и оптово-розничных сетей.

Ранее глава Минсельхоза РК возмутила стоимостью картофеля на рынке имени Куйбышева в крымской столице. Овощ предлагали по ценам в три раза выше рекомендованных. Это говорит о том, что на рынке не контролируется процесс ценообразования на продукты питания. В связи с этим Андрей Рюмшин предложил ввести новые меры по стабилизации цен на социально значимые продукты в Крыму - создать рабочую группу, которая будет контролировать цены на рынках, ярмарках и в НТО.

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