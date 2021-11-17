Глава Керчи Святослав Брусаков пояснил, зачем его вызывали в Следком

Святослав Брусаков прибыл в СК, где дал пояснения относительно работы подрядчика, подозревающегося в мошенничестве. Фото: Новости Керчь Крым Россия/Вконтакте

Глава администрации города Керчи Святослав Брусаков пояснил, в связи с чем во вторник, 15 ноября, прибыл в Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

По его словам, в ходе телефонного разговора он был приглашен в Следственный комитет РК и по собственной инициативе прибыл в Симферополь, где дал пояснения по интересующим дознавателя вопросам, касательно работы ООО «Луксар», которая занимается благоустройством общественных и придомовых территорий в городе.

- Работы ООО «Луксар» по благоустройству не принимаются Управлением ЖКХ и Единого заказчика, поскольку до сих пор эта фирма не предоставила в полном объеме необходимую исполнительную документацию, а также некачественно выполнила либо не выполнила в полном объеме работы по благоустройству, - сообщил чиновник.

Напомним, против подрядной организации ООО «Луксар», которая занимается благоустройством общественных территорий в Керчи, возбуждено уголовное дело. Фирму подозревают в хищении средств.

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