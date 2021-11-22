Ялта воглавила топ-10 популярных городов для отдыха на Новый год 2022

Ялта привлекает внимание туристов в любое время года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, выявили самые востребованные направления.
Рейтинг возглавили Крым и Краснодарский край.
- Россияне массово бронируют жилье на новогоднюю неделю в Ялте и Сочи, - сообщили эксперты.
Удовольствие поднять бокалы с шампанским под шум морской волны вполне бюджетная задумка: бронирование квартир и гостевых домов выходит от тысячи до полторы за ночь на одного человека.
Топ-10 популярных городов для путешествий на Новый год 2022 ():
Ялта, 1438
Сочи, 1080
Санкт-Петербург, 1390
Казань, 1024
Великий Устюг, 1346
Осташков, 1307
Суздаль, 2395
Петрозаводск, 1515
Калининград, 1272
Углич, 6388
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