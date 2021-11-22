Ялта воглавила топ-10 популярных городов для отдыха на Новый год 2022

Ялта привлекает внимание туристов в любое время года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, выявили самые востребованные направления.

Рейтинг возглавили Крым и Краснодарский край.

- Россияне массово бронируют жилье на новогоднюю неделю в Ялте и Сочи, - сообщили эксперты.

Удовольствие поднять бокалы с шампанским под шум морской волны вполне бюджетная задумка: бронирование квартир и гостевых домов выходит от тысячи до полторы за ночь на одного человека.

Топ-10 популярных городов для путешествий на Новый год 2022 ():

Ялта, 1438

Сочи, 1080

Санкт-Петербург, 1390

Казань, 1024

Великий Устюг, 1346

Осташков, 1307

Суздаль, 2395

Петрозаводск, 1515

Калининград, 1272

Углич, 6388

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