В симферопольский супермаркет «Ашан» пускают антипрививочников через отдельный вход

В симферопольском торговом центре строят баррикады из тележек от антипрививочников. Фото: ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ/Вконтакте

Жители Симферополя поделились в соцсетях фото, на котором видно, как супермаркет «Ашан» отделился тележками от остальной территории торгового центра «Южная галерея». Как пояснили КП-Крым в администрации ТЦ, покупателей пускают в продуктовый гипермаркет через отдельный вход, однако территория остального торгово-развлекательного центра для посетителей без QR-кода закрыта.

- Действительно, граждане без QR-кода посещать территорию ТЦ не могут. Однако желающих посетить продуктовый гипермаркет впускают, только через отдельный вход, - подтвердили в администрации ТЦ «Южная галерея».

Граждане, не прошедшие вакцинацию, продолжают посещать супермаркет «Ашан», в то время как остальной ТЦ теперь пустует.

- В «Ашан» пускают только с одного входа тех, кто пришел за продуктами первой необходимости. Им можно и без QR-кода. В «Южную галерею» только по коду с паспортом. В ТЦ - не аншлаг (это вчерашний вечер). В выходные там раньше людей было гораздо больше, - цитирует КИА жителя крымской столицы.

Ранее сообщалось, что в симферопольском ТЦ беременную не пустили в туалет без QR-кода. В администрации ТЦ данную информацию не подтвердили.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50