В ближайшее время в Николаевке откроют новую парковую зону

В Симферопольском районе появился современный парк. Фото: Региональный проектный офис РК

В крымском поселке Николаевка готово к торжественному открытию новое место отдыха для населения и гостей. Работы на объекте велись в два этапа.

Как пишет Крымская газета, сначала подрядная фирма выровняла рельеф пустого земельного участка. На нем были произведены планировка, буртование плодородного грунта, после чего смонтированы системы освещения, видеонаблюдения и автоматического полива. Затем рабочие приступили к укладке тротуарной плитки и подготовке почвы для устройства газона методом гидропосева.

- В октябре стартовал второй этап благоустройства. Он включал в себя устройство покрытий из тротуарной и резиновой плитки в детской игровой зоне, асфальтирование зоны скейт-парка, монтаж малых архитектурных форм и декоративных элементов, высадку зеленых насаждений, монтаж камер видеонаблюдения и технологического оборудования, - цитирует СМИ руководителя Регионального проектного офиса РК Наталью Писареву.

В ближайшее время местные власти определят дату для официального открытия новой парковой зоны.

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