В Крыму планируют запустить единую систему организации питания в школах

Отдельную программу по закупкам для школ готовит Комитет конкурентной политики Крыма

Из-за резкого скачка цен на российском рынке положенных 130 рублей стало недостаточно, чтобы накормить горчим питанием крымских школьников. Такую проблему озвучили во время заседания Общественной палаты республики.

- Это очень актуальный вопрос в связи с повышением цен и на мировом рынке и цен в целом по всей стране, поэтому и стоит вопрос о повышении цен на детское питание. Мы провели мониторинг на основные продукты питания в ноябре и посмотрели, насколько разнятся цены - заявила замминистра образования, науки и молодежи Валентина Бойко. - Было бы неплохо, если бы у нас была в Крыму единая система поставки школьных продуктов в школы.

Такая программа помогла бы не завышать цены на продукты питания для детского питания и не экономить на закупках. Ее планируют разработать в конце ноября Комитетом конкурентной политики Крыма.

Отдельную программу по закупкам для школ готовит Комитет конкурентной политики Крыма. Ее обсуждение состоится в конце ноября под руководством федерального инспектора.

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