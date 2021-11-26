В Крыму с 29 ноября изменится расписание движения электричек

Изменения в расписании электричек будут действовать с 29 ноября по 7 декабря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пресс-служба Южной пригородной пассажирская компания сообщила о том, что с 29 ноября по 7 декабря включительно изменится расписание пригородных поездов.

Информация ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Масштабные корректировки в расписании движения связаны с производством путевых работ на станции Мекензиевы горы.

Корректировки коснутся таких направлений движения, как Евпаторийское, Джанкойское, Севастопольское и Керченское.

- Актуальное расписание на сайте компании ug-ppk.ru, в мобильном приложении «В путь - билеты на электрички» и на информационных стендах пригородных касс, - отметили в ведомстве.

В соцсети с расписанием можно ознакомиться по этой ссылке.

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