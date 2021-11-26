Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 11:29

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни

Сложные погодные условия будут сохраняться четыре дня
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сильные дожди и ветер ожидаются в Крыму в выходные

Сильные дожди и ветер ожидаются в Крыму в выходные

Фото: "КП" Архив

На предстоящих выходных и в начале следующей недели в Крыму ожидаются сильные дожди, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов, 27-30 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия. 27-28 ноября дожди, 28 ноября сильные дожди и усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер 15-20 метров в секунду, 27 ноября порывы до 25 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в начале следующей недели в Крыму также будут идти дожди, а в горах выпадет снег. 29-30 ноября выпадет значительное количество осадков в южных, центральных и восточных районах полуострова.

- 30 ноября в горах дождь, переходящий в снег, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер до 23-28 метров в секунду, – добавили в МЧС.

Напомним, 26 ноября на Крымском полуострове хозяйничает область повышенного атмосферного давления, поэтому день пройдет без осадков. Надеяться на солнечную пятницу не стоит. Ночью не обойдется без минусовых температур, в светлое время суток воздух прогреется до +15°.

свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50