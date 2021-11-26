В Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни

Сильные дожди и ветер ожидаются в Крыму в выходные Фото: "КП" Архив

На предстоящих выходных и в начале следующей недели в Крыму ожидаются сильные дожди, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов, 27-30 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия. 27-28 ноября дожди, 28 ноября сильные дожди и усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер 15-20 метров в секунду, 27 ноября порывы до 25 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в начале следующей недели в Крыму также будут идти дожди, а в горах выпадет снег. 29-30 ноября выпадет значительное количество осадков в южных, центральных и восточных районах полуострова.

- 30 ноября в горах дождь, переходящий в снег, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер до 23-28 метров в секунду, – добавили в МЧС.

Напомним, 26 ноября на Крымском полуострове хозяйничает область повышенного атмосферного давления, поэтому день пройдет без осадков. Надеяться на солнечную пятницу не стоит. Ночью не обойдется без минусовых температур, в светлое время суток воздух прогреется до +15°.

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