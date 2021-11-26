Крымский бренд косметики запускает свой экопроект в Ростове-на-Дону

Фото: «Крымская Роза»

Компания «Крымская Роза» ждет всех 27 ноября в ТРК «Centrum», где недавно открылся фирменный магазин бренда, а с октября реализуется традиционный экологический проект.

Компания уже на протяжении двух лет меняет пустой пластик от косметики разных брендов на новые продукты в симферопольских ТРК «Meganom» и ТЦ «Южная галерея». А в этом году акция стала проходить и в Севастополе в ТЦ «Sea Mall».

Фото: «Крымская Роза»

Более того, в октябре проект впервые вышел за пределы Крыма. «Крымская Роза» реализовала его для жителей Ростова-на-Дону - в фирменном магазине бренда в ТРЦ «Горизонт».

Фото: «Крымская Роза»

- Это важное событие для компании, - говорит генеральный директор «Крымской Розы» Иван Гладун. - Люди по всей России часто спрашивают нас в социальных сетях, когда мы реализуем наш экопроект и в их городе. Сейчас, благодаря тому, что наши магазины активно открываются за счет франчайзинга, у нас появилась такая возможность.

Как и в Крыму, жителям Ростова-на-Дону предложен формат раздельного сбора упаковки от косметики. Уже есть договоренность с местными подрядчиками, которые будут забирать и перерабатывать собранный пластик.