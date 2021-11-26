Крым поддержал проект ФЗ об использовании QR-кодов в транспорте

Крым поддержал законопроект об использовании QR-кодов в транспорте Фото: архив "КП"

Общественная палата Крыма поддержала проект ФЗ об использовании QR-кодов в некоторых видах транспорта. ОПРК изучала и в целом поддержала проект закона, внеся в него свои юридические правки.

- Речь идет о проекте закона, широко обсуждаемого на сегодняшний день в стране. Точнее это проект двух законов по ограничению проезда в некоторых видах транспорта для лиц, не прошедших вакцинацию или не переболевших Covid-19, или не имеющих медотвод. Этот закон еще будет рассмотрен в Государственной думе РФ, он еще не принят. В том числе общественная палата приняла участие в его обсуждении, решив поддержать закон в силу набирающего силу движения антиваксеров, - цитирует КИА председателя Общественной палаты РК Александра Форманчука.

Форманчук подчеркнул, что речь идет о федеральном законе, который Общественная палата Крыма поддержала. Он добавил, что за прошедшую неделю в адрес ОПРК поступило свыше 100 обращений от антиваксеров с требованием предоставить им публичную площадку «для донесения своей позиции».

- Некоторые юридические правки, мы провели экспертизу (…) и некоторые замечания такого, чисто юридического характера, мы направили в адрес тех, кто будет принимать этот закон. Я надеюсь, что правки будут учтены, - пояснил Форманчук.

Ранее сообщалось, что в Симферополе появились листовки с призывом отказаться от использования QR-кода. С 25 октября доступ к общественным местам в Крыму открыт только для обладателей сертификата.

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