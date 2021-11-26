Эксперт рассказал, как обманывают покупателей в дни «черной пятницы»

Во время распродажи в «черную пятницу» очень редко можно сделать действительно удачную покупку Фото: Архив "КП"

В Крыму многие покупателей давно обратили внимание на то, что в дни «черной пятницы» реальных скидок на товары попросту нет. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил бывший сотрудник одного из крымских магазинов бытовой техники. Однако некоторые потребители все же не оставляют надежды приобрести хоть что-нибудь по выгодной цене.

- Когда акцию начинают анонсировать, все розничные магазины приподнимают цены. В это время клиент приходит присмотреться и видит высокую стоимость, а когда возвращается в «черную пятницу» - цена значительно ниже, - пояснил продавец.

По его словам, хорошие скидки на бытовую технику в большинстве случаев - обман. Хотя порой можно сделать и удачную покупку, но, как правило, в таком ассортименте лишь недорогие аксессуары и устаревшие коллекции одежды.

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