Власти Симферополя рассматривают несколько вариантов для установки главной новогодней елки города

Новогодняя елка в центре крымской столицы. Фото: Архив КП.
Власти Симферополя еще не определились, где будет стоять главная новогодняя елка города. Вариантов размещения несколько, сообщил в телеэфире глава администрации Симферополя Валентин Демидов.
- Наиболее популярные варианты: перекресток улиц Пушкина и Горького, Гагаринский парк, еще ряд локаций. Мы рассматриваем несколько мест, – сказал Демидов.
По его словам, новогодних елок в крымской столице, будет восемь.
Ранее сообщалось, что подрядчик обязался завершить благоустройство площади имени Ленина в Симферополе до конца года.
Также стало известно, что в этом году на новогоднее украшение Симферополя потратят 25 миллионов рублей. Средства направят на ремонт старых и закупку новых инсталляций.
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