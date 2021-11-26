Власти Симферополя рассматривают несколько вариантов для установки главной новогодней елки города

Новогодняя елка в центре крымской столицы. Фото: Архив КП.

Власти Симферополя еще не определились, где будет стоять главная новогодняя елка города. Вариантов размещения несколько, сообщил в телеэфире глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

- Наиболее популярные варианты: перекресток улиц Пушкина и Горького, Гагаринский парк, еще ряд локаций. Мы рассматриваем несколько мест, – сказал Демидов.

По его словам, новогодних елок в крымской столице, будет восемь.

Ранее сообщалось, что подрядчик обязался завершить благоустройство площади имени Ленина в Симферополе до конца года.

Также стало известно, что в этом году на новогоднее украшение Симферополя потратят 25 миллионов рублей. Средства направят на ремонт старых и закупку новых инсталляций.

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