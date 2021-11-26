В Керчи ремонтируют муниципальное жилье, пострадавшее от наводнения

В пострадавших квартирах строители меняют окна полы, двери. Фото: Администрация Керчи.

В Керчи ремонтируют муниципальные квартиры, пострадавшие при наводнении. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Ремонтные работы будут выполнены в 14 квартирах. В основном это старый жилой фонд некоторым многоквартирным домам по 60 и более лет.

- Строители выполняют внутренние отделочные работы, меняют окна, двери, полы, клеят обои. Все работы и материалы согласовывают с жильцами, - цитирует пресс-служба главу администрации Святослава Брусакова.

По информации градоначальника, смета на каждое жилое помещение составлена из расчёта 6 тысяч рублей за один кв. метр занимаемой площади, стоящей на кадастровом учёте. В сумму входят стоимость работ и материалов.

На данный момент, по данным властей, компенсации после потопа получили 238 человек из 209 домовладений, 14 из них проживают в муниципальном жилье.

В результате сильных дождей этим летом Керчь дважды пострадала от наводнений. Был затоплен центр города - пострадали жилые дома, магазины, частные автомобили.

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