В Керчи открыли фотовыставку, посвященную коту Мостику

Одним из организаторов выставки выступил Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Фото: Администрация Керчи.

В керченской картинной галерее открылась фотовыставка, посвященная символу строительства Крымского моста – коту Мостику. Она приурочена к шестилетию кота - свой день рождения Мостик отмечает в День мостов - 29 ноября.

На выставке представлены фотоотчеты о путешествиях Мостика, крымские пейзажи, а также детские рисунки.

Кот Мостик стал популярным во время строительства Крымского моста. Он приблудился на стройку и стал любимцем строителей. От его имени даже велась группа в социальной сети. Изображение кота Мостика стало одним из туристических брендов, его можно увидеть на кружках и различных крымских сувенирах.

По окончании «стройки века» Мостик переехал в редакцию информационного агентства и периодически дает знать о себе в разного рода публикациях. Кот много путешествует и ведет личный блог.

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