В Керчи тротуар проложили через столбы

В Керчи пешеходные дорожки проложили с нарушением строительных норм. Фото: Архив КП.

Власти Керчи пообещали разобраться в ситуации с обустройством пешеходных дорожек по улице Черноморская. При реконструкции проезжей части строители проложили тротуар через опоры линий электропередач. Работы вызвали возмущение жителей улицы.

- Вмешался в ситуацию! В кратчайшие сроки геометрия дорожек будет исправлена, опоры линий электропередач однозначно должны быть вне тротуара, - заявил глава администрации города Святослав Брусаков.

По словам градоначальника, в ходе ремонта улицы подрядная организация допустила устройство пешеходных дорожек с нарушением строительных норм.

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