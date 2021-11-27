Что произошло за ночь 27 ноября: в Симферополе ищут место для главной новогодней елки региона

Главный символ Нового года традиционно украшал площадь Ленина. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 27 ноября 2021 года. Власти Симферополя еще не знают, где установят главную новогоднюю елку региона. Площадь Ленина в состоянии затяжного ремонта, поэтому рассматриваются другие варианты размещения, такие как, перекресток улиц Пушкина и Горького, Гагаринский парк.

В Симферополе с 6.00 часов 27 ноября до 22.00 часов 1 декабря перекроют движение для автомобилистов на улице Залесская. Ограничения не коснутся общественного транспорта.

Сергей Безруков разъезжает по Крыму на стареньких «Жигулях»-«копейке». Актер участвует в киносъемках, которые проходят в Керчи и Феодосии.

В Керчи открыли фотовыставку в честь знаменитого кота Мостику. Талисману Крымского моста исполнилось шесть лет.

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